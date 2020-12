Le ministre Yoaz Hendel et le député Tsvi Hauser, de Derekh Erets, ont lancé un ultimatum : si le Likoud et Bleu-Blanc trouvent un nouveau compromis pour repousser les élections, ils démissionneront chacun de leur poste. Le premier est ministre des Communications et le second est président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense.

Jusqu’il y a quelques jours encore, l’un comme l’autre expliquaient que de nouvelles élections étaient inutiles. Mais depuis qu’ils ont officiellement rejoint le nouveau parti créé par Gideon Saar ils ont changé leur fusil d’épaule et souhaitent des élections au plus tôt « afin de remplacer Binyamin Netanyahou ».

Contrairement à Gideon Saar qui a démissionné de la Knesset au lendemain de son annonce, Yoaz Hendel et Tsvi Hauser sont toujours présents sur la liste Bleu-Blanc, sous l’étiquette du parti Derekh Erets qu’ils ont fondés ensemble et dont ils sont les deux seuls représentants. Yoaz Hendel avait indiqué qu’en cas de demande de démission exprimée par Benny Gantz, lui et Tsvi Hauser obtempéreraient, mais le président de Bleu-Blanc ne s’est pas prononcé.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90