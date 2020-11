Le député Mansour Abbas (Ra’am) de plus en plus rebelle au sein de la liste arabe unifiée, passe à la vitesse supérieure. Mercredi soir, il a posé un ultimatum au président de la liste Ayman Oudeh : pas de vote en faveur de lois au bénéfice des homosexuels, pragmatisme dans les consignes de vote, c’est à dire possibilité de voter certains textes présentés par le gouvernement, et encore d’autres modifications dans le comportement politique de la liste. Il a prévenu qu’en cas de refus, son parti, représenté par quatre députés, se séparera de la liste et provoquera sa dissolution.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90