Dans la série Bleu-Blanc vs Likoud, c’est cette fois-ci Gaby Ashkenazy qui jette de l’huile sur le feu et lance un ultimatum au Premier ministre : « Si d’ici la fin du mois les questions du budget et des nominations n’est pas sérieusement avancée et si les conseils des ministres ne se déroulent pas selon un ordre du jour concerté, le gouvernement tombera et Israël ira vers de nouvelles élections. Il a rajouté : « Ce gouvernement ne cesse de se disputer et d’être en conflit. Nous sommes entrés dans ce gouvernement afin de sauver le pays de la crise mais cela ne fonctionne pas. Si cela ne change pas, ‘halass! C’est fini ! »

C’est le ministre des Finances Israël Katz qui a répondu au nom du Likoud : « Il ne s’agit ni plus ni moins d’une tentative de chantage. Si Bleu-Blanc ne soutient pas le vote du budget 2020 et dans un second temps le budget 2021, nous irons effectivement aux élections et nous les battrons à plate couture ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90