Ultimatum de Bleu-Blanc à Binyamin Netanyahou

A l’orée d’une journée décisive sur le plan politique, Benny Gantz et Gaby Ashkenazy ont lancé un ultimatum à Binyamin Netanyahou: si aucun accord d’union n’est signé d’ici lundi soir minuit, fin du délai du mandat confié à Benny Gantz, ils présenteront au vote de la Knesset une loi visant à interdire à un député mis en examen de devenir Premier ministre. Une loi qui vise directement Binyamin Netanyahou.

Et pour augmenter encore la pression sur le Premier ministre et le Likoud, Tsvi Hauser et Yoaz Hendel, qui forment le parti Derekh Erets, ont fait savoir au président de l’Etat Reouven Rivlin qu’ils ne se joindront pas à un gouvernement Netanyahou qui reposerait sur 61 sièges. Amir Peretz et Itsik Schmuli ont fait passer le même message. Ainsi, Binyamin Netanyahou ne dispose que de 59 députés et il ne servirait à rien que le président Rivlin lui confie le mandat de la formation d’un gouvernement.

De son côté, le Likoud a menacé qu’en cas de vote d’une telle loi, la Knesset serait dispersée et de nouvelles élections auraient lui, aux risques et périls de Bleu-Blanc et de l’opposition.

La journée de lundi sera donc extrêmement tendue sur le plan politique.

Photo Hadas Parush / Flash 90