Trois jeunes ont profané le mémorial de Drobytsky Yar, situé près de Kharkiv en Ukraine, un lieu de mémoire dédié aux victimes juives de la Shoah. Deux des suspects ont été photographiés effectuant un salut nazi, tandis qu’une troisième personne, une femme, apparaissait également sur les images. Le groupe a aussi été vu en train de piétiner la stèle où est gravée l’inscription commémorant l’assassinat de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Les images, choquantes, ont été publiées ce mercredi sur une chaine Telegram influente de Kharkiv, suscitant une vague d’indignation.

L’Union des communautés juives d’Ukraine a immédiatement saisi la police et les autorités judiciaires, exigeant que les auteurs soient poursuivis. Une enquête a été ouverte par la police de Kharkiv.

Ce lieu symbolique, Drobytsky Yar, fut le théâtre d’atrocités pendant l’occupation nazie. Avant l’invasion allemande, environ 135 000 Juifs vivaient à Kharkiv. La majorité d’entre eux ont fui à l’approche de l’armée allemande, mais des milliers furent capturés, déportés et exécutés.

Chaque jour, entre 200 et 300 Juifs étaient tués à Drobitsky Yar, principalement par balles. Le ghetto de Kharkiv a été liquidé en février 1942, ses derniers habitants massacrés.

Au total, plus de 17 000 Juifs de Kharkiv et de ses environs ont été assassinés durant la Shoah.