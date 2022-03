Le voyage de Bennett à Moscou, shabbat dernier, a beaucoup fait parler. Aujourd’hui, il se confirme de plus en plus, que le Premier ministre israélien aurait joué le rôle d’émissaire de la part des chefs d’Etat occidentaux. Bennett est, en effet, le seul leader occidental qui a conservé un contact permanent aussi bien avec l’Ukraine qu’avec la Russie. Il est le seul qui a pu s’entretenir aussi longtemps avec Vladimir Poutine et le président ukrainien de son côté a confirmé aujourd’hui qu’il parlait tous les jours au téléphone avec le Prémier ministre israélien.

A Moscou, Bennett aurait donc présenté à Poutine les solutions prônées par le monde occidental et non une proposition de paix purement israélienne. Il a écouté les réactions du président russe pour ensuite en faire part aux dirigeants occidentaux.

Israël n’a pas non plus l’intention d’exercer une quelconque pression sur l’Ukraine pour qu’elle accepte les conditions russes. Néanmoins, les responsables politiques israéliens estiment que la balle est dans le camp de Zelensky.

Comme le font remarquer beaucoup d’observateurs à travers le monde, il est illusoire de penser que l’on pourra revenir au statut territorial qui prévalait avant l’invasion russe. L’armée russe ne s’arrêtera qu’après avoir obtenu des concessions ukrainiennes. Les exigences russes seraient : la reconnaissance des séparatistes pro-russes, le renoncement au Donbass et à un ralliement à l’OTAN. Si l’Ukraine acceptait ces conditions, la guerre pourrait cesser.

Le président Zelensky se retrouve donc face à choix difficile : se plier aux exigences russes et ainsi stopper les hostilités mais en retournant la colère de son peuple contre lui ou poursuivre dans son rôle de chef de guerre qu’il s’est taillé depuis le début des hostilités et ainsi éloigner encore un peu plus tout espoir d’accord avec la Russie.