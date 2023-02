Cela fait juste un an que les attaques russes ont débuté contre l’Ukraine et au cours de cette année, plus de 15 000 personnes ont quitté l’Ukraine pour Israël, dans le cadre d’une opération intitulée ‘On monte à la maison’. Ces chiffres ont été communiqués par le ministère de la Alya et de l’Intégration et l’Agence Juive. Parmi les nouveaux immigrants, des jeunes, des mères de famille avec leurs enfants en bas âge et des personnes âgées. On compte également des centaines de rescapés de la Shoah.

L’Agence Juive, qui les a pris en charge, a installé au préalable des centres d’accueil dans des pays limitrophes de l’Ukraine pour recueillir les réfugiés avant leur départ vers Israël. Elle a bénéficié pour cela de l’aide de l’organisation Keren Layedidout qui aide chaque année des milliers de juifs du monde entier à faire leur alya grâce à un accompagnement personnalisé et à des aides financières.

Dès leur arrivée en Israël, les réfugiés ont été reçus dans des hôtels à travers le pays où des chambres avaient été réservées pour eux par le ministère de la Alya et l’Intégration. Des Juifs de diaspora, et parmi eux les Fédérations Juives d’Amérique du Nord, le Keren Hayessod et des associations d’amis d’Israël se sont mobilisés de leur côté pour cette opération, en versant des dizaines de millions de dollars.

D’après les données publiées par le ministère de l’Alya et de l’Intégration et par l’Agence Juive, 24 % des Olim d’Ukraine sont âgés de moins de 18 ans, 18 % ont entre 18 et 35 ans, 19 % sont âgés de 36 à 50 ans, 18 % ont entre 51 ans et 65 ans et 21 % ont plus de 65 ans. Les Olim ont été intégrés dans 172 localités à travers le pays.

Il faut rappeler que l’Agence Juive a mis en place des infrastructures très rapidement, dès le début des attaques. En 24 heures, elle a réussi à installer 18 centres d’accueil, avec l’aide du Keren Layedidout. Près de 450 délégués professionnels et des volontaires ont travaillé dans ces centres où les réfugiés, privés de tout, ont trouvé où dormir, manger et recevoir un soutien psychologique.

A l’heure actuelle, l’Agence Juive organise des séminaires pour les dirigeants de communautés juives en Ukraine pour leur donner les moyens de faire face à des situations d’urgence. Elle est aidée dans cette tâche par le Jready, réseau de secours lancé récemment par l’Agence Juive. En parallèle, elle continue à apporter son soutien à ceux qui souhaitent monter en Israël et poursuit ses activités éducatives de façon virtuelle ou en emmenant la jeunesse dans des pays voisins.

Le ministre de la Alya et de l’Intégration Ophir Sofer (Parti Sioniste religieux) et le président de l’Agence Juive Doron Almog ont réclamé une augmentation des budgets prévus pour l’intégration des Olim, estimant que ‘s’ils n’étaient pas accordés, la situation risquait de devenir catastrophique’. (Source : Aroutz Sheva)