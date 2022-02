L’Ukraine et plus précisément la ville d’Ouman revêtent une importance particulière pour bon nombre de Juifs dans le pays et à travers le monde. En effet, c’est dans cette ville qu’est enterré Rabbi Nahman de Breslev. Des pélerinages y sont effectués par des Juifs du monde entier pendant toute l’année, l’apogée de ces événements étant le rendez-vous immanquable de Rosh Hashana pour tous les hassidim. Ces dernières années, le tombeau de Rabbi Nahman attire de plus en plus de monde, y compris des Juifs qui n’appartiennent pas à la hassidout de Breslev.

Le sort des Juifs d’Ouman mais aussi des lieux de culte sur place inquiètent beaucoup les responsables de la communauté juive. Face à l’aggravation des combats, les Juifs n’ont pas eu d’autre choix que de commencer à quitter les lieux. L’association Hatzala en Ukraine a ainsi affrété plusieurs autobus cette nuit pour permettre à ceux qui le souhaitaient de se réfugier dans des lieux moins exposés aux combats.

Les responsables de l’association s’organisent sur place, avec la constitution d’équipes d’urgence, du matériel de communication pour parer à toute évolution et appellent explicitement les Juifs à quitter l’Ukraine, lorsque cela leur est possible.

Par ailleurs, Hatzala en Ukraine a placé des hommes et équipements dans la ville d’Ouman afin de veiller sur les biens, les bureaux et les lieux de culte appartenant à la communauté juive.