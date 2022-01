Près de 3500 militants et sympathisants néonazis ont marché samedi avec des flambeaux dans plusieurs endroits du pays pour honorer la mémoire de Stepan Bandera, nationaliste ukrainien, né le 1er Janvier1909 qui collabora avec les nazis. Dans la foule on pouvait apercevoir des symboles nazis et des écriteaux antisémites. Dans un communiqué, l’ambassade d’Israël à Kiev a écrit : « Toute tentative de glorifier ceux qui collaborèrent avec les nazis blasphème le souvenir des victimes de la Shoah ». L’ambassade a appelé les autorités à enquêter sur les manifestations d’antisémitisme constatés lors des différentes marches.

Stepan Bandera était le chef de l’Organisation des nationalistes ukrainiens, et dans sa volonté de lutter pour l’indépendance de son pays face à l’URSS et à la Pologne il collabora avec le nazis et créa la Légion ukrainienne qui agit sous commandement de la Wermacht. Paradoxalement, après avoir rédigé une déclaration d’indépendance de l’Ukraine en 1941, il faut arrêté par les Allemands et envoyé au camp de Sachsenhausen. Il fut libéré en 1944 et repris sa collaboration avec les nazis depuis Berlin. Enfui en Suisse après la guerre il fit sa réapparition en Allemagne de l’Ouest où il fut retrouvé et assassiné par les services secrets soviétiques.

Il reste une figure adulée de l’extrême droite ukrainienne et des milieux néonazis.

Photo Elionas / Flash 90