Ukraine: Elkin contre Shaked

Aujourd’hui (lundi) avait lieu le colloque »Les personnes de l’Etat » (Haanashim shel Hamedina) de Ynet et du Yediot Aharonot. A cette occasion, ministres et personnalités se sont succédés sur scène et ont répondu aux questions des journalistes.

Interrogée sur le discours de Zelensky hier devant la Knesset, Ayelet Shaked s’est indignée de la référence à la Shoah: »Nous n’avons pas le droit de déformer l’histoire. Zelensky a parlé des Justes ukrainiens mais l’Ukraine a collaboré avec les nazis pour l’extermination du peuple juif, il est interdit de l’oublier. Il est impossible de comparer entre une guerre, aussi horrible soit elle et l’extermination d’un peuple ».

Ayelet Shaked. Photo Yonatan Sindel/Flash 90

Zeev Elkin, lui a répondu, lorsque son tour est arrivé de monter sur scène. Le ministre, natif d’Ukraine, n’a pas apprécié la position de sa collègue du gouvernement: »Ce sont des propos choquants. Rappelons que pendant la deuxième guerre mondiale, l’Ukraine faisait partie de l’URSS. Beaucoup d’Ukrainiens ont été tués, des résistants et des civils. Il y a eu des collaborateurs mais de là à dire que toute l’Ukraine a collaboré avec les nazis? C’est de l’ignorance ».

Elkin a également exprimé sa satisfaction face à la décision d’accueillir un nombre plus important de réfugiés que celui fixé au départ. Il a dénoncé »l’hystérie » autour de cette question: »Les Ukrainiens reçoivent de bien meilleures conditions en Europe, ils n’ont aucune raison de venir ici. Ceux qui arrivent veulent juste être reçus par leurs amis ou leur famille dans l’espoir de retourner en Ukraine. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Nous avons parfois tendance à voir Israël comme une puissance. Nous devons être plus humbles ».

Par ailleurs, et dans un autre registre, Ayelet Shaked a été interrogée sur un ralliement futur au Likoud. Elle n’a pas nié l’éventualité : »Je suis à Yamina, je travaille à Yamina. Je pense que nous faisons du bon travail. Que nous réserve le futur? On ne peut jamais savoir ».