La société Uber a annoncé aujourd’hui (dimanche) qu’elle allait faire circuler des véhicules sur les routes israéliennes.

Uber propose des services de transports comparables à ceux fournis par les taxis mais avec une disponibilité et des tarifs plus avantageux. Les Parisiens, notamment, connaissent bien ce service qui a supplanté les taxis et contribué à régler les problèmes d’attente interminable pour trouver un vehicule disponible.

Uber se bat depuis plusieurs années pour pénétrer le marché israélien et avait fini par renoncer. Ce matin, la société a donc annoncé qu’elle allait s’installer en Israël mais sur un modèle un peu différent de celui que l’on connait.

Dans un premier temps, la société fonctionnera par le biais de taxis agrémentés et non de chauffeurs privés en proposant des commissions intéressantes aux chauffeurs de taxi. En effet, Uber, contrairement à ses concurrents, ne ponctionne pas de franchise mensuelle pour l’utilisation de son application et demande aux chauffeurs de prélever une commission allant de 3 à 8% par voyage uniquement. Ces commissions vont en diminuant avec la qualité du service fourni par le chauffeur. Pour l’heure, Uber a recruté des milliers de chauffeurs surtout dans le Goush Dan, Jérusalem et à l’aéroport Ben Gourion. La directrice d’Uber Israël a déclaré: »Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle page en Israël dans la coopération avec les taxis qui peuvent et doivent être une alternative aux voyages en voiture individuelle. Nous allons fournir un service de niveau international aux voyageurs et leur proposer des prix très intéressants pour que les chauffeurs gagnent bien leur vie et que les voyageurs bénéficient d’une grande disponibilité ». Uber Israël veut ainsi contribuer à réduire le trafic sur les routes israéliennes, très encombrées, en augmentant le nombre de taxis, surtout aux heures de pointe et en mettant sa technologie au service de cette cause.

