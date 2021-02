Une interview de Joseph Mendel, par Lph New Tzurba M’Rabanan est un centre d’étude de la Torah créé par le rav Bentsion Elgazi et qui existe depuis quinze ans. Ses programmes, diffusés à travers des centaines de centres d’études et de synagogues en Israël, proposent un enseignement de la Halakha selon les différents avis à travers les générations, depuis les Rishonim jusqu’aux décisionnaires actuels, en passant par le Shoul’han Aroukh. LPH New. Yossef Mendel, vous enseignez la Halakha dans le cadre de l’organisme Tzurba. En quoi consiste le programme d’études ?

Yossef Mendel. Ce programme permet à ceux qui travaillent et n’ont pas la chance de pouvoir étudier pendant la journée de suivre une formation à l’issue de laquelle ils recevront un diplôme. Nous étudions Shabbat, taharat ha-mishpa’ha, les règles sur le lait et la viande, les lois relatives aux endeuillés…

À qui s’adresse ce programme ?

Y.M. Aux personnes de tout âge. Jusqu’à présent réservé au public israélien, une section pour le public francophone a été mise en place, qui débutera très prochainement.

Pourquoi ce besoin de donner à l’étudiant une indépendance halakhique par l’étude ?

Y.M. La Halakha est souvent réservée à l’élite. Pour toute question, on appelle son rabbin – aujourd’hui, on lui LPH NEW 962 mais les ouvrages sont en hébreu, donc en effet il faut savoir lire et comprendre l’hébreu, et avoir des bases de kodesh (‘Houmash, Mishna, Shoul’han Aroukh). envoie un WhatsApp –, mais il faut savoir que les trois quarts des questions qui sont adressées aux rabbins sont des questions élémentaires. À partir du moment où quelqu’un possède les rudiments de la Halakha, il est à même de résoudre par lui-même un grand nombre de problèmes.

Comment le programme francophone sera-t-il organisé ?

Y.M. Des cours d’une heure et demie seront dispensés une fois par semaine sur Zoom, et nous formerons des ‘hevroutot (groupes d’étude de deux personnes), afin que les étudiants puissent réviser ensemble. Il y aura des devoirs à rendre, et un contrôle continu tout au long de l’année. À la fin de l’année, un examen de clôture donnera accès à l’obtention d’un diplôme officiel, agréé par le Centre Tzurba ainsi que par l’une des grandes autorités rabbiniques d’Israël.

Une certaine connaissance de l’hébreu est-elle requise ?

Y.M. Les cours seront en français La connaissance de la Guemara est un plus, mais elle est facultative.

Si l’on a effectué sa scolarité en école juive en France, a-ton le niveau pour intégrer ce programme ?

Y.M. Oui, en faisant preuve de volonté et en fournissant des efforts, c’est tout à fait possible, à partir du moment où l’on a les bases minimales que j’ai mentionnées.

Quand débute le programme ?

Y.M. Le programme commencera le lundi 1er mars, c’est-à-dire juste après Pourim.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Yael au 058-7003226. www.tzurba.com