La parole antisémite se libère également aux Etats-Unis, y compris dans le monde hollywoodien. Le célébre acteur américain John Cusack en est le dernier exemple.

Le héros de High Fidelity, des Ailes de l’Enfer, de Dans la Peau de John Malkovich, du Maître du Jeu et de tant d’autres films à succès a publié un twitt ouvertement antisémite, titré « Follow the money. » (« Suivez l’argent »): on y voit une main sur laquelle figure une étoile de David bleue, écrasant une groupe de personnes, et accompagnée de la légende: « Pour savoir qui vous domine, cherchez qui vous n’avez pas le droit de critiquer! »

Cette phrase faussement attribuée à Voltaire a en fait pour auteur Kevin Alfred Strom, un néonazi et négationniste américain.

Les réactions n’ont pas tardé à pleuvoir par milliers et John Cusack a retiré son twitt, mais trop tard pour endiguer la polémique. Pour s’en sortir, de manière très maladroite, l’acteur a d’abord évoqué « une erreur technique de son ordinateur qui aurait introduit ce twitt » (sic), puis il a dit qu’il pensait qu’il s’agissait d’un message pro-palestinien et non antisémite! Il s’est encore fourvoyé et enfoncé en indiquant avoir rapidement retiré ce twitt « qui offense à la fois les Juifs et les Palestiniens »!!!

John Cusack a poursuivi en se défendant de tout antisémitisme mais en réclamant « le droit de critiquer Israël qui pratique une violence d’Etat », accusant notamment l’Etat juif de « bombarder des hôpitaux palestiniens ».

Photo Twitter