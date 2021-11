Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que Mordi et Nathalie Oknine ont été libérés de prison et sont revenus en Israël. Depuis leur arrestation sur une accusation fantaisiste d’espionnage, d’intenses efforts juridiques et diplomatiques ont été déployés pour les faire libérer. Le ministère israélien des Affaires a « remercié le président et le gouvernement turcs pour leur coopération », il a félicité la famille Oknine pour son attitude exemplaire durant cette affaire et exprimé sa gratitude au président de l’Etat Itshak Herzog pour son intervention en faveur de la libération du couple. Le Mossad a également été de la partie, son directeur David Barnea s’étant entretenu avec son homologue turc.

Aucune information n’a été fournie quant à une contrepartie politique ou diplomatique israélienne à cette libération mais Israël pourrait être amené à faire un geste envers la Turquie à un moment donné.

Photo Facebook