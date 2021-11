Une simple photo du palais du dictateur turc prise depuis une tour touristique par un couple d’Israéliens est en train de devenir une affaire politique entre Israël et la Turquie. Mordi et Nathalie Oknin de Modiin n’imaginaient jamais qu’un voyage en groupe à Ankara allait se transformer en cauchemar. Arrêtés par la police pour…espionnage, ils ont été interrogés et mis en prison. Leur garde à vue a été prolongée de vingt jours par un tribunal. Les jours passant, cette affaire qui aurait dû se régler rapidement avec la libération de ces deux touristes innocents est en train de devenir un nouvel épisode dans les relations tendues entre la Turquie et Israël depuis que Recep Erdogan a tourné le dos à l’alliance stratégique qui liait les deux pays.

Le dictateur turc compte apparemment se saisir de cette affaire pour soutirer des concessions politiques ou diplomatiques israéliennes, que ce soit sur le dossier libyen où Israël est présent avec le soutien des Etats-Unis, sur le Mont du Temple ou pour ouvrir des portes à Washington. Par ailleurs, la popularité du dictateur turc est extrêmement basse, notamment à cause de la situation économique, et quoi de mieux que de montrer une victoire sur Israël pour faire remonter le baromètre.

A la demande de la famille du couple, l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou a promis samedi soir de faire usage de ses relations pour faire pression sur les autorités turques. Dimanche, lors du conseil des ministres, le Premier ministre Naftali Benett a lui-aussi indiqué s’être entretenu avec la famille et a promis que le gouvernement et les instances concernées feront tout pour ramener le couple d’Israéliens.

La députés Miri Regev a elle-aussi réagi à cette affaire qu’elle a qualifié « d’enlèvement par un pays ennemi » et a appelé le gouvernement à cesser toutes les liaisons aériennes avec la Turquie tant que Nathalie et Mordi Oknine n’auront pas été libérés.

Photo Facebook