Si Recep Erdogan turc se montre très « présent » sur la scène internationale, sur la scène intérieure, sa situation montre des signes inquiétants pour lui, ceci étant peut-être la cause de cela. Un sondage d’intentions de vote publié par le journal de gauche Birgün indique que le parti AKP du président turc obtiendrait aujourd’hui 32,5% des voix, soit à peine 4,3% de plus que son principal rival de l’opposition, le parti social-démocrate laïc CHP et sa coalition « Millet ». A titre de comparaison, au élections de 2018, l’AKP avait obtenu 53,6% des voix et obtenu la majorité absolue au parlement soit 20% de plus que ce qu’il obtiendrait aujourd’hui. L’une des raisons principales de cette usure de la popularité d’Erdogan est la crise économique qui frappe la Turquie et la colère de plus en plus forte contre un président qui passe plus de temps à faire des guerres et des provocations à l’extérieur que de s’occuper de sa population.

Mais les prochaines élections sont en 2023 et d’ici là, beaucoup de choses peuvent se produire, dans un sens comme dans l’autre.

Photo Pixabay