Plus d’une semaine s’est écoulée depuis le terrible séisme en Turquie au cours duquel des milliers d’immeubles se sont effondrés, provoquant la mort de plus de 33 000 personnes, d’après un dernier bilan qui reste malheureusement provisoire. Les sauveteurs israéliens envoyés en mission sur les lieux ont travaillé d’arrache-pied pour tenter de sauver des victimes.

Le site officiel de Tsahal précise qu’une unité spéciale composée de soldats de la défense passive et de volontaires de Zaka (chargés de l’identification des corps) s’est rendue à Antakya (anciennement Antioche) où les sauveteurs ont dû extraire, entre autres, les corps des dirigeants de la communauté juive locale, Shaoul et Fortuna Janudi, après quatre jours de travail intense. Ils ont ensuite récupéré des rouleaux de la Tora et des Meguilot datant d’il y a 400 ans et les ont transmis à la communauté juive d’Istanbul.

D’autres vestiges de ce patrimoine ont été trouvés et préservés par des membres survivants de la communauté au moment où leur synagogue menaçait de s’effondrer.

La communauté juive d’Antakya est considérée comme l’une des plus anciennes de Turquie, précise encore le site de Tsahal. Elle a été fondée lors de la construction de la ville, en l’an 300 avant l’ère chrétienne, et elle est devenue rapidement un centre juif important avant et après la destruction du Second Temple.

Suite à une vague de violence contre les minorités, au cours des années 1970, des dizaines de milliers de Juifs ont quitté la Turquie, et la communauté ne comptait plus qu’une vingtaine de Juifs, tous d’un certain âge. A présent, après le tremblement de terre, les rescapés ont tous décidé de s’installer à Istanbul.