Les élections qui approchent s’accompagnent de réglements de compte et de remaniements au sein des partis politiques.

A gauche, Meretz craint de ne pas passer le seuil d’éligibilité et la fébrilité est palpable, en prévision des primaires.

Le chef actuel, Nitzan Horowitz, pourrait ne ne pas être reconduit à son poste. D’après les informations qui circulent, il aurait constitué une »liste de personnes à abattre » politiquement afin de promouvoir quatre de ses proches à des places éligibles et de repousser les autres plus loin dans la liste. Ceux qu’Horowitz voudrait voir relégués sont Tamar Zandberg, Issawi Fredj, Mossi Raz et Gaby Lasky.

Issawi Fredj a annoncé aujourd’hui qu’il se retirait de la vie politique et ne comptait donc pas se présenter aux prochaines élections. Il a appelé Nitzan Horowitz a en faire de même. Dans une interview donnée sur la station de radio 103 FM, il a dit espérer que Zehava Galon reviendra à la tête de Meretz.

Pour le moment, celle-ci n’est pas candidate. En revanche, Yaïr Golan se présente contre Horowitz qui est de plus en plus contesté, notamment en raison du recrutement de Rinawie Zoabi, qui s’est avérée être un électron libre et qui a fait beaucoup de tort à l’image de Meretz.

Cela fait plusieurs semaines que les sondages d’opinion donnent Meretz en-dessous du seuil d’éligibilité, de quoi accentuer les querelles internes en vue des primaires puis des élections.

