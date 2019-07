Ophir Hasdai a été abattu dimanche au centre commercial Azrieli de Ramle suite à une dispute au sujet d’une place de stationnement, il laisse derrière lui une femme atteinte de dystrophie musculaire ainsi que trois filles, dont deux sont handicapées…….Détails………

Aujourd’hui a été publié le nom de l’homme qui a été assassiné à Ramle dimanche, il s’agit de Ofir Hasdai, âgé de 40 ans, qui a reçu une balle dans le cœur suite à une dispute avec une autre personne à propos d’une place de stationnement.

Hasdai laisse trois filles, dont deux avec de graves problèmes de santé, l’une souffrant de paralysie cérébrale et l’autre de dystrophie musculaire.

La veuve de Hasdai, dont le mari a été assassiné sous ses yeux, est également atteinte de dystrophie musculaire.

Hasdai était particulièrement dévoué aux soins de sa famille et, selon ses connaissances, il aurait même quitté son emploi pour aider sa femme et ses filles malades, qu’il traitait avec beaucoup de dévouement.

Selon sa femme, le couple s’était garé de manière inégale et avait bloqué deux places de stationnement.

Ophir Shish, ambulancier au Magen David Adom, a déclaré: « Lorsque nous sommes arrivés sur le parking du centre commercial, nous avons vu un homme inconscient, blessé par balle au torax, une policière effectuait des opérations élémentaires de réanimation cardio-pulmonaire.

Nous avons poursuivi le traitement médical et mené des opérations de RCP avancées comprenant la fourniture de médicaments, le placement sous respiration artificielle et l’emploi de massages cardiaques.

Nous l’avons transporté dans l’ambulance puis l’avons évacué dans un état critique tout en continuant à effectuer des réanimations.

Sa femme et une de ses fille présentes à ce moment-là ont été traités car elles étaient en état de choc.

Selon les premiers témoignages, Ophir a demandé au conducteur d’une voiture pourquoi il était garé sur deux places et s’il pouvait se décaler. Une femme est descendue de la voiture et a commencé à frapper Ophir avec son sac. Ophir l’a alors repoussé en lui demandant de stopper tout de suite cette agression.

C’est alors que le mari, un homme de 74 ans, est sorti de la voiture puis lui a tiré dessus, dans l’épaule puis au pied.

Ophir lui a alors dit : » Vous n’étes pas normal, vous m’avez tiré dessus ».

L’homme lui a alors tiré une troisième balle mais cette fois, en plein coeur !

Il a rapidement été arreté par la police……

