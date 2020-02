Pierre Assouline est journaliste et écrivain. Il a publié de nombreuses biographies sur des figures aussi passionnantes et diverses que Simenon, Hergé ou Cartier-Bresson. Il est l’auteur de dix romans parmi lesquels Lutetia, Sigmaringen et dernièrement Retour à Séfarad.

Il nous revient aujourd’hui avec un roman d’une extraordinaire puissance. Remarquablement écrit, Tu seras un homme mon fils invite le lecteur à se plonger dans la vie du monstre sacré qu’était l’écrivain Rudyard Kipling, universellement connu, certes, mais mal connu, surtout en France. Si tout un chacun a feuilleté dans son enfance Le livre de la jungle, qui serait capable d’évoquer avec précision le « personnage Kipling » ? Une face lumineuse, mais aussi des aspects très sombres, dignes de la complexité de sa personnalité. Une enfance d’abord heureuse, en Inde, puis mise à mal, en Grande-Bretagne. Un fou génial, un « Anglais absolu », un immense poète, un grand nouvelliste, genre dont malheureusement les Français sont peu friands. Rudyard Kipling était un écrivain d’une fécondité inouïe, un hyperactif qui canalisait sa violence intérieure par l’écriture. Tout au long du roman, le lecteur va découvrir un récit de vie dont il n’aurait jamais soupçonné l’existence.

Invités d’honneur à ce banquet littéraire, à la veille de la Première Guerre mondiale : un poème, « IF », universel et intemporel, et un jeune professeur de lettres dans un lycée parisien, Louis Lambert – mais qui est donc Louis Lambert ? – un jeune homme adorable mais terriblement myope et élève médiocre, John Kipling, que son père va vouloir modeler à tout prix, allant jusqu’à l’envoyer à l’abattoir lors d’un des premiers épisodes de la Grande Guerre.

Louis Lambert est marqué par le fantastique professeur qu’il a eu en la personne de Louis Mallarmé. Il devient à son tour un enseignant talentueux, pas très apprécié de ses collègues mais un véritable guide spirituel pour ses élèves. Son obsession : obtenir l’autorisation de Kipling pour proposer une nouvelle traduction du poème « IF », que les Français connaîtront bientôt sous le titre « Tu seras un homme mon fils ». Une amitié inattendue va naître entre les deux hommes.

Ce roman pose de manière novatrice les questions essentielles de la transmission, de l’héritage, celui qu’on choisit ou celui qu’on subit, ainsi que celle de la responsabilité, voire de la culpabilité des parents concernant les choix qu’ils ont effectués pour l’éducation de leurs enfants.

On y découvrira, enfin, un Kipling tourmenté, parfois visionnaire, dans ses prises de position politiques, sociétales et littéraires.

La librairie Vice Versa de Jérusalem est très heureuse d’organiser la tournée de Pierre Assouline en Israël, à l’occasion de la publication de Tu seras un homme mon fils, avec le soutien du Centre national du livre. Rencontres-dédicaces dans trois villes :

17/02/2020 : Jérusalem, Consulat général de France, 19h. Sur invitation uniquement. Contacter la librairie.

18/02/2020 : Institut français de Haïfa, 19h30.

19/02/2020 : Institut français de Tel Aviv, 19h30.

« Tu seras un homme, mon fils ». Pierre Assouline.

Roman. Collection Blanche, GALLIMARD. 09/01/2020.

