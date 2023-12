Tsahal a annonce que Tsvika Lavi qui avait été blessé au combat à Gaza le 20 novembre dernier, a succombé hier (lundi) à ses blessures.

Tsvika, z’l, avait 30 ans et était originaire d’Eli. Il était marié et père de trois enfants de 4 ans, 3 ans et 6 mois.

Que son souvenir soit béni.