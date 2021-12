Le journaliste Tsvi Yehezkeli, spécialiste du monde arabe et musulman, lance un signal d’alarme : « Il faut se réveiller face au Hamas car il a pris le dessus dans l’identité nationale ‘palestinienne' ». Il avertit que le Hamas est aujourd’hui le plus grand ennemi d’Israël car il domine dans les quatre zones : la bande de Gaza, la Judée-Samarie, l’intérieur de l’Etat d’Israël mais aussi à l’étranger. Sur l’attitude à adopter, Tsvi Yehezkeli estime : « Il faut choisir entre le mal et le pire. Lorsque nous voyons des drapeaux verts à Oum el-Fahm, il faut se réveiller ! Il y a ici une organisation qui sait travailler avec la mentalité occidentale et a réussi à imposer sa présence. Il faut se réveiller ! »

L’analyse de Tsvi Yehezkeli n’épargne pas les dirigeants du pays au moment de la création du Hamas : « Au début de l’apparition du Hamas, Israël l’a soutenu (pour contrer l’OLP). Tout comme Israël n’a pas compris à l’époque le potentiel de force du Hamas ». Mais il considère aussi que le soutien actuel à l’Autorité Palestinienne est une erreur : « Nous sommes en train de vouloir ranimer un agonisant ».

Le journaliste affirme ce que beaucoup refusent encore d’admettre en Israël : la religion a remplacé le nationalisme dans le monde arabe et en son sein, l’identité « palestinienne », ce qui est encore bien plus dangereux.

Photo Yaakov Naumi / Flash 90