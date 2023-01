Nehama Teena, la femme qui avait accusé le Rav Tsvi Tau de viol, a réuni aujourd’hui une conférence de presse pour révéler, selon ses dires, que le Rav Tau n’est pas juif et qu’il est un descendant de Mengele.

Teena va encore plus loin et explique que le président de la Yeshiva Har Hamor est, en réalité, un nazi qui a participé et participe encore à des réseaux de crimes de masse. Elle pense qu’il fait partie d’un groupe de nazis qui a réussi à s’inflitrer en Israël après la Shoah en se faisant passer pour Juifs.

Ces déclarations ont été accueillies avec beaucoup de scepticisme. Le Rav Tsvi Tau, est né en 1938 en Autriche. Pendant toute la durée de la Shoah, il a fui et s’est caché avec ses parents en Hollande. A la fin de la guerre, il est monté en Israël.

A la fin des années 90, suite à une querelle idéologique avec le Rav Shapira, directeur de la yeshiva du Merkaz Harav, le Rav Tau créé la yeshiva de Har Hamor qui est devenue un des centres du sionisme religieux en Israël.

La Rav Tau est aussi le guide spirituel du parti Noam, représenté par le député Avi Maoz, à la Knesset.

Au mois de novembre dernier, une plainte pour viol avait été déposée par Nehama Teena contre le Rav Tau. Celle-ci manifestait depuis plusieurs semaines devant la Knesset avec une pancarte sur laquelle était inscrit: »Le Rav Tau m’a violée et je ne suis pas la seule ».

Les faits remontaient à près de 30 ans. Elle avait témoigné le 10 novembre dernier, à visage découvert, sur les chaines de télévision israéliennes.

»Le Rav Tau m’a agressée sexuellement », avait affirmé cette femme de 38 ans, divorcée et mère de 5 enfants. Il s’agirait d’agressions répétées qui ont commencé alors qu’elle n’avait que 10 ans et qu’elle appartenait à la communauté du Rav Tau. »Lorsque j’ai essayé de parler, il m’a menacée », a-t-elle raconté. Elle a dit avoir été agressée au domicile de proches familiaux et parfois ailleurs. »A chaque fois, il me menaçait de ne rien raconter ».

»Il m’a entrainée et m’a agressée plusieurs fois, lorsque j’étais enfant et même une fois que j’étais mariée et que j’étais devenue mère. J’ai essayé de m’y opposer par tous les moyens en ma possession ». Elle a décrit une scène lorsqu’elle avait 10 ans et qu’elle a appelé la police pour se plaindre. Le Rav lui aurait alors pris le téléphone des mains et aurait déclaré au policier qu’il s’agissait d’une enfant dérangée, qu’il s’en occupait et que tout allait bien.

»Je sais à quel point les chances de me faire entendre son minces et pourtant, après tant d’années de silence, j’ai choisi de parler. Je sais que ma voix est faible face à celles des autres, je sais le prix que paient les femmes qui se battent sur tant de front. Il est presque impossible de croire à une chose pareille. Mais cet homme, qui a tellement pouvoir et tant de gens à son service, m’a agressée et je suis sûre de ne pas être sa seule victime ».

»Cela m’a pris près de 30 ans pour réussir à raconter la vérité. La publication de l’histoire de Haïm Walder et la réaction du Rav Shmouel Eliahou avec le tremblement de terre que cela a suscité m’ont donné le courage de raconter la vérité ».

La police avait décidé d’ouvrir une enquête même si les faits pouvaient être prescrits. Des sources proches de l’enquête précisaient que par le passé, Teena avait porté plainte contre un membre de sa famille pour des faits graves. La plainte avait été fermée après enquête. La police devait vérifier la fiabilité de la plaignante ainsi que tous les détails de l’affaire qui était reprochée au Rav Tsvi Tau.

Pour le Rav Shlomo Aviner et les élèves du Rav Tau, ces accusations étaient le fruit de l’imagination de la plaignante. Ils étaient persuadés qu’il s’agissait d’affabulations.

Des rabbins du sionisme religieux avaient alors décidé de prendre la parole sur le sujet. Leur message était clair: les faits devaient être vérifiés tout en gardant à l’esprit que nous n’avions que la version de la plaignante et que le Rav Tau était présumé innocent. Le Rav Youval Sherlo et le Rav David Stav avaient entendu les plaignantes et dit avoir pris connaissance de faits très clairs mais soulignaient l’importance d’arriver à établir la vérité sans ambigüité et de ne pas juger sans connaitre l’entièreté du dossier. Les Rabbins soulignaient l’importance d’aller au bout des vérifications: »Aucun Rav (ou aucun autre homme) ne doit être sali, de la même manière qu’aucune plaignante ne doit se retrouver seule. Et même si je savais avec certitude que la plainte présente n’était pas fondée, la manière dont nous y réagissons est déterminante pour les futurs cas. Nous devons créer une société dans laquelle les accusations de ce genre doivent être éclaircies sans tergiversations », écrit le Rav Netanel Elyashiv, de la mehina Bné David à Eli.

Après les interviews télévisées données par Nehama Teena, le forum Takana qui s’occupe de traiter des plaintes d’agressions sexuelles dans le monde sioniste religieux et d’accompagner les victimes avait tenu à préciser que ni la plaignante, ni aucune autre femme, ne s’étaient adressées à lui, expliquant ainsi son inaction sur le sujet: »Nous ne traitons que des cas où les victimes se tournent vers nous ».

Quelques semaines plus tard, la police avait recommandé de refermer le dossier de la plainte de Nehama Teena.

C’est donc une nouvelle page que Teena ouvre aujourd’hui contre le Rav Tau. Des accusations qui sont dénoncées comme totalement absurdes par un grand nombre de personnes estimant qu’il s’agit là de la preuve de son instabilité mentale et du fait qu’elle a accusé, depuis le début, le Rav Tau en vain.