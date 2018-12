“Si nous remportons les prochaines élections, nous reprendrons immédiatement les pourparlers avec Abou Mazen dans l’objectif stratégique de nous séparer des Palestiniens et maintenir un Etat juif et démocratique”, a déclaré Tsipi Livni à Nes Tziona. La cheffe de l’opposition a rajouté qu’un gouvernement de centre-gauche stoppera toute construction en-dehors des “blocs de localités”, ceci “afin de ne pas rajouter des obstacles à un accord”.

Occulté le fait que c’est Abou Mazen qui refuse catégoriquement de retourner à la table des négociations, occulté le fait qu’Abou Mazen continue à inciter à la haine et à permettre l’incitation à la haine et à la violence dans ses médias et programmes scolaires, occulté le fait qu’Abou Mazen continue à glorifier les terroristes et à verser des salaires à ceux qui sont détenus, et occulté le fait qu’Abou Mazen n’est nullement intéressé à un quelconque compromis.

Et surtout occultée…la très faible probabilité que son parti remporte les prochaines élections!

Photo Flash 90