Le directeur du conseil de sécurité nationale, Tsahi Hanegbi, s’est exprimé aujourd’hui lors du congrès de l’université Reichman à Herzliya.

Il a affirmé: ”Il est impossible de faire disparaitre le Hamas en tant qu’idée et c’est la raison pour laquelle il faut trouver une idée alternative et ne pas se contenter d’atteindre les capacités militaires du Hamas. L’idée autour de laquelle nous discutons avec les Américains est celle d’une direction conjointe d’Etats arabes modérés avec les Etats-Unis, l’Union européenne et l’ONU”.

Il a ajouté: ”Israël doit créer les conditions pour nettoyer le terrain mais c’est une direction palestinienne locale avec le soutien des Etats arabes qui dirigera”.