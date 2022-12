Virginia Gamba, l’envoyée spéciale de l’ONU, doit arriver en Israël cette semaine pour vérifier si »Tsahal vise des enfants » lors de ses opérations.

Cette enquête intervient dans le cadre du rapport que rédige Gamba concernant les enfants – de 0 à 18 ans – dans les lieux de conflit.

En Israël, on prend cette visite très au sérieux et elle est préparée aussi bien au niveau du ministère des Affaires étrangères que de celui de Tsahal. L’envoyée de l’ONU rencontrera Aviv Kohavi, le chef d’Etat-major, d’autres responsables militaires, des cadres du ministère des Affaires étrangères et de la police. En raison de la situation de transition au sommet de l’Etat, Gamba ne rencontrera pas de dirigeants politiques.

La visite de l’envoyée de l’ONU est minutieusement préparée en Israël. De nombreux éléments visant à prouver l’attitude exemplaire des soldats de Tsahal, comme des films, ont été rassemblés.

La crainte est que l’ONU émette de sévères critiques sur l’attitude de l’armée en Judée-Samarie, où plusieurs mineurs (16-17 ans) ont été tués par Tsahal cette année, lors des opérations anti-terroristes. Les soldats israéliens ne font que remplir leur mission et agissent contre des terroristes déterminés à tuer des citoyens israéliens, mais la tendance de l’ONU à condamner Israël, sans approfondir la question, est bien connue.

A Jérusalem, on espère que l’enquête de Gamba ne conduira pas l’institution internationale à inscrire Israël dans la »liste noire » des pays qui portent atteinte aux enfants.

Dans un rapport antérieur à la visite de son envoyée spéciale, l’ONU avait mis en garde Israël après que les Palestiniens se sont plaints de la mort de mineurs. Il avait été indiqué que si aucun changement n’était noté sur ce plan, Israël rentrerait dans cette fameuse »liste noire ».

Rappelons qu’Israël a souvent été accusé par l’ONU au regard de la situation des enfants palestiniens. Ainsi, il a été reproché à l’Etat hébreu, entre autres, de porter atteinte à la scolarité des enfants palestiniens. Israël s’est toujours défendu en faisant valoir que les jeunes Palestiniens étaient nombreux à être impliqués dans des actions terroristes et que les organisations terroristes les recrutaient pour les former au maniement des armes.

Le rapport de l’année dernière, après l’opération »Gardien des Murailles » avait été particulièrement virulent contre Israël.

Cette année, grâce à l’action notamment de l’ambassadeur israélien à l’ONU, Guilad Erdan, la rédactrice du rapport et vice-secrétaire de l’ONU, Virginia Gamba, se déplace sur le terrain. Jusqu’à maintenant, les rapports étaient rédigés sur la base de témoignages uniquement.

L’organisation NGO Monitor, pro-israélienne, a réagi à cette enquête: »Le rapport de l’ONU sur les enfants rappelle, chaque année, à Israël, le deux poids deux mesures à son encontre et les demi-vérités qui sont énoncées. Ce rapport se fonde sur des études émises par des organisations politiques, certaines étant même reliées à l’organisation terroriste du Front Populaire de libération de la Palestine. Ces organisations décrivent les soldats de Tsahal comme des tortionnaires qui s’en prennent aux enfants palestiniens et les tuent de manière préméditée, sans faire allusion à l’implication de ces jeunes dans des activités terroristes. Le but est de faire entrer Tsahal dans la liste noire du secrétaire de l’ONU aux côtés de Daesh et de Boko Haram. Nous espérons que la visite de Gamba en Israël lui fera ouvrir les yeux sur le fossé entre les faits rapportés par ces organisations et la réalité sur le terrain dans laquelle des enfants palestiniens sont utilisés par des organisations terroristes ».