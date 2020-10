Sur recommandation du chef d’état-major Aviv Kochavi, le ministre de la Défense Benny Gantz a décidé de promouvoir le général de brigade (tat-alouf) druze Ghassan Aliyan et le nommer au poste délicat de coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires. Pour cela, il sera nommé au grade de général de division (alouf). Dans sa riche carrière au sein de Tsahal Ghassan Aliyan a déjà été commandant de la prestigieuse brigade des Golani. et avait été blessé lors de l’opération Tsuk Eitan en 2014. Il remplacer le général Kamil Abu Rakun, lui-aussi issu de la communauté druze. Une belle récompense pour cette communauté qui a uni son destin à celui de l’Etat d’Israël, et notamment à travers Tsahal.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90