La semaine prochaine, trois soldats de Tsahal autistes entreront au cours d’officier. Une première historique. Ces trois soldats sont actuellement affectés à des missions classifiées.

Ils ont intégré l’armée par le biais du programme »Titkadmou » (Avancez), un programme spécial de Tsahal pour l’enrôlement des personnes autistes.

Un des soldats, servant dans l’unité cyber de Tsahal, qui s’apprêtent à intégrer le cours d’officier a témoigné de la facilité avec laquelle il s’est senti à l’aise dans son unité.

Un deuxième sert dans la fameuse unité de renseignement 8200. Il a raconté la manière dont Tsahal lui a permis de s’intégrer »comme un soldat normal » et lui a ouvert des opportunités très larges.

Il témoigne sur Ynet: »Nous nous sommes battus pour intégrer le cours d’officier. Cela n’a pas été facile. Nos officiers nous ont poussés parce qu’ils savaient que nous le méritions et qu’il s’agissait d’un événement historique. Finalement, nous allons être les premiers autistes à porter des grades d’officier. C’est très significatif pour nous et pour tous ceux qui s’enrôleront par la suite. C’est briser un plafond de verre. Ce n’est pas uniquement s’enrôler et faire partie de Tsahal, c’est au-delà parvenir au commandement et à la prise de décisions, nous y sommes arrivés par notre mérite et pas par charité ».