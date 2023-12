Cela fait trois jours que les soldats de Tsahal opèrent dans Jénine contre les terroristes.

Une vidéo de soldats réservistes à l’intérieur d’une mosquée de Jénine est devenue virale.

On y voit un soldat dire: ”Ici la mosquée de Jénine, dans le camp de réfugiés de Jénine”. Puis un autre soldat prend le micro du muezzin et chante ”Shéma Israël”.

Par ailleurs, un des soldats a proclamé en arabe: ”Au nom du Dieu miséricordieux, ici le porte-parole de Tsahal. Chers habitants, l’histoire est finie. Nous n’accepterons plus de continuer de la même façon, nous n’accepterons plus la présence de terroristes dans le camp. A partir de maintenant, le futur sera propre pour les habitants du camp, la vie sera belle et honorable. Il n’y a pas de force si ce n’est dans la main de Dieu”.

Le porte-parole de Tsahal a indiqué que les soldats impliqués ont été immédiatement suspendus et passeront devant une commission disciplinaire de l’armée.

Le ministre Ben Gvir s’est indigné de cette décision: ”Il n’y a aucune raison de présenter devant une commission de discipline des soldats qui donnent leur vie dans l’enfer de Jénine et dont la seule faute est d’avoir récité Shéma Israël”.