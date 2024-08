Après un mois d’opérations dans les villes de Khan Younès et Dir El Balah dans le sud de la Bande de Gaza, l’armée israélienne a atteint ses objectifs et a amorcé son retrait.

Le porte-parole de Tsahal en arabe, le lieutenant-colonel Avichay Adraee a informé les habitants et les personnes déplacées qu’ils pouvaient rentrer chez eux.

Dans le cadre de ces opérations, les forces israéliennes ont éliminé plus de 250 terroristes et détruit des dizaines d’infrastructures terroristes. L’unité Yahalom, la 7e brigade et les parachutistes qui sont intervenus dans ces villes ont détruit 6 tunnels dont la longueur atteignait 6 kilomètres. Dans certains des tunnels, les combattants ont découvert des lieux d’habitation pour les terroristes, des armes et des terroristes qui ont été éliminés.

En outre, c’est lors de cette intervention à Khan Younès que Tsahal a pu trouver et rapatrier les corps de six otages: Yagev Buchstav, Alexander Danzig, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Poppelwell et Haïm Perry, z’l.