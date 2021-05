Quelques heures après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, Tsahal s’est félicité de ses acquis lors des onze jours de combats : 100 km de souterrains offensifs et défensifs détruits (le fameux « metro » du Hamas), élimination de plus de 200 terroristes ainsi que vingt hauts gradés et cinq commandants de division du Hamas et du Jihad Islamique.

Plus de 70 niches et rampes de lancement de roquettes, missiles, drones et drones multirotors ont été détruits, neuf immeubles servant aux activités terroristes, des nombreux centres de commandement et des banques servant au financement du terrorisme. Tsahal précise aussi que 90% des plus de 4000 roquettes et missiles ont été interceptés.

L’armée affirme aussi avoir détruit la quasi-totalité des capacités de production d’armement des organisations terroristes.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90