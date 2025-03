Tsahal a annoncé aujourd’hui (mardi) la résiliation définitive du service de réserve d’Alon Gur, navigateur de combat dans l’armée de l’air, après qu’il a déclaré refuser de continuer à servir.

Il s’agit d’un navigateur de 43 ans, marié et père de trois enfants, qui a servi dans la réserve active pendant 16 ans et qui, au cours des cinq dernières années, a dirigé un centre de leadership et présidé une académie pré-militaire.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, il a écrit qu’au cours de son service, il avait servi sous de nombreux gouvernements pour lesquels il n’avait pas voté, mais qu’il avait toujours eu confiance dans le système et dans les décisions sécuritaires. Selon lui, depuis les événements du 7 octobre, il a continué à servir sans hésitation, animé par un sentiment de mission.

Cependant, aujourd’hui, il a informé son commandant d’escadron qu’il ne pouvait plus continuer, déclarant : « Ce matin, j’ai craqué. Lorsque l’État abandonne à nouveau ses citoyens en pleine connaissance de cause, lorsque les considérations politiques cyniques et froides prennent le pas sur toute autre considération, lorsque la vie humaine a perdu sa valeur, lorsque le gouvernement s’attaque aux contre-pouvoirs de toutes les manières possibles, lorsque le roi devient plus important que le royaume – c’est la limite. »

À la suite de son annonce, Tsahal a donc déclaré la cessation immédiate et définitive de son service.