Toujours dans le but de faire respecter l’accord de cessez-le-feu au Liban, l’armée israélienne a revendiqué des opérations contre des cibles terroristes dans la Bekaa et à la frontière syro-libanaise.

”Dans le cadre de ces opérations, Tsahal a attaqué un certain nombre de véhicules militaires opérant à proximité d’une infrastructure militaire de production de missiles appartenant à l’organisation terroriste du Hezbollah dans la Bekaa, ainsi que des véhicules militaires dans un certain nombre d’infrastructures proches de la frontière. entre la Syrie et le Liban à Al-Harmal, qui ont été utilisés pour transférer des armes et constituaient une menace pour l’État d’Israël en violation des accords”, a indiqué le porte-parole de Tsahal.

Un soldat libanais aurait été tué lors d’une de ces attaques. Tsahal a affirmé examiner cette affirmation.