Tsahal a révélé mercredi la stratégie adoptée par le Hezbollah sur le Golan syrien depuis 2018, lorsque l’armée syrienne a repris le contrôle des régions frontalières avec Israël. Sous le nom de « Dossier Golan », l’objectif de l’organisation chiite est d’organiser une véritable armée face à Israël le long de la frontière israélo-syrienne afin de créer un second front lors d’une prochaine guerre.

Ainsi, depuis 2018, de nombreux terroristes du Hezbollah sont arrivés dans les zones frontalières avec Israël en se mélangeant aux troupes syriennes, du matériel militaire a été acheminé et des infrastructures ont été construites.

Le chef de toute cette organisation est Abou Hassin Sadjd, membre du Hezbollah depuis 1983. Le terroriste a occupé de nombreuses fonctions de commandement dans l’organisation et a même été emprisonné par les Américains pour sa responsabilité dans l’enlèvement et l’assassinat de cinq soldats américains. Le commandement du Hezbollah au Liban l’a envoyé en Syrie l’an passé pour superviser la formation de cette nouvelle force près de la frontière israélo-syrienne.

Selon des sources du renseignement israélien, cette infrastructure était censée rester secrète même face au régime de Bachar El-Assad et au sein de certaines branches du Hezbollah au Liban.

Mais Tsahal ne reste pas inactif face à ces nouveaux développements. Le général de brigade Amit Fischer, commandant de la Division Bashan (Golan) rappelle que Tsahal a déjà tout découvert depuis un moment, suit de près l’évolution de la situation et se réorganise sur le plan opérationnel et des renseignements – au grand jour comme par des moyens secrets – en fonction de ces nouveaux défis. Il avertit que Tsahal ne permettra pas une installation du Hezbollah sur le front du Golan et que l’armée assurera la sécurité des habitants, des agriculteurs et des touristes sur le Golan contre toute menace.

Photo Amos Ben Gershom / GPO