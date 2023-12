Lors de son action dans la zone de l’hôpital indonésien dans le nord de la Bande de Gaza, les soldats de Tsahal ont trouvé la voiture de Samar Talalka, un des trois otages tués par erreur par l’armée israélienne. Dans le véhicule, il y avait des débris de missiles RPG et des taches de sang qui appartiendraient à un autre otage.

Par ailleurs, sur place, était stationné un pick up qui a servi aux attaques du 7 octobre. Des armes ont été découvertes à l’intérieur.

Ces éléments relient directement l’hôpital indonésien aux attaques du 7 octobre.

L’hôpital indonésien de Gaza fonctionne depuis 2015 près de Jabaliya. Il est le plus grand hôpital du nord de la Bande de Gaza. Dans cet hôpital aussi, de nombreux terroristes et commandants du Hamas se cachent et élaborent leurs actions. C’est là que des décisions relatives à la gestion de la guerre ont été prises.

Outre les infrastructures terroristes à l’intérieur de l’hôpital, des entrées de tunnel ont été trouvées à proximité.

Vidéo: Porte-parole Tsahal