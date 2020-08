Le porte-parole de Tsahal a publié l’intervention du général Ofer Winter, lors de la cérémonie de passation des pouvoirs lors de laquelle il a pris le commandement de la Division 98 qui englobe notamment la brigade des parachutistes et la brigade des commandos. Ofer Winter remplacera le général Yaron Finkelman.

Ofer Winter a introduit son propos avec le passage suivant : « En ce jour que l’Eternel a fait, exultons et réjouissons-nous! » puis : « Que l’Eternel me donne la modestie, la vaillance et l’intelligence du coeur afin que je puisse mener ces hommes face aux défis qui nous attendent ».

Dans le communiqué publié ensuite par le porte-parole de Tsahal, les discours des deux officiers sont publiés, mais ces deux phrases prononcées par Ofer Winter ont été retirées.

Une attitude peu honorable pour l’armée d’Israël. Ofer Winter, l’un des plus prestigieux officiers de Tsahal aujourd’hui, s’était déjà attiré les foudres des médias et de la gauche au début de l’Opération Tsouk Eitan, en 2014, alors qu’il était commandant de la brigade Guivati. Il avait voulu donner du courage à ses soldats qui partaient combattre les terroristes en citant des expressions religieuses. Un crime pour certains, qui dénoncent « l’enjuivement » au sein de Tsahal et paniquent à l’idée de voir de plus en plus de kippot crochetées…

Triste.

Photo porte-parole Tsahal