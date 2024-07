Lors d’une récente opération à Rafah, les troupes israéliennes sont intervenues dans une école près d’une route humanitaire que des terroristes armés essayaient de prendre. Les troupes ont utilisé des drones pour localiser et éliminer les terroristes. Dans la cour de l’école, les troupes ont trouvé un tunnel utilisé par les terroristes.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

Dans la vidéo: des terroristes armés du Hamas qui confisquent un camion d’aide humanitaire

Par ailleurs, en deux mois d’opérations à Rafah, les troupes du Nahal ont éliminé plus de 150 terroristes et saisi plus de 400 différentes armes. Elles ont aussi détruit des tunnels terroristes qui étaient sur plusieurs étages sous terre.