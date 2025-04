Dans un communiqué officiel publié, il y a quelques instants, Tsahal et le Shabak ont annoncé l’élimination à Beyrouth cette nuit (lundi à mardi) du terroriste Hassan Ali Mahmoud Badir, membre de l’unité 3900 de l’organisation terroriste Hezbollah et de la Force Al-Qods iranienne. Cette frappe a fait quatre morts outre Badir et plusieurs blessés.

Ces dernières semaines, Hassan Badir avait opéré en collaboration avec l’organisation terroriste du Hamas, dirigeant des agents du Hamas et les aidant à mettre en œuvre un plan d’attentat grave et imminent contre des civils israéliens.

L’attentat, planifié à très court terme, visait à frapper des citoyens israéliens, ce qui a conduit à l’élimination immédiate de Hassan Badir afin de neutraliser la menace.

»Ces activités menées par l’organisation terroriste Hezbollah constituent une violation des accords entre Israël et le Liban et représentent une menace directe pour l’État d’Israël et ses citoyens. Tsahal, le Shabak et le Mossad continueront d’agir pour déjouer toute menace contre les citoyens d’Israël, que ce soit à l’intérieur du pays ou au-delà de ses frontières », a déclaré le porte-parole de Tsahal.

Le Président libanais, Joseph Aoun, a condamné la frappe de Tsahal à Beyrouth.

Le ministre israélien des Affaires étrangères lors d’un point presse avec les correspondants étrangers a déclaré: »Nous attendons du gouvernement libanais qu’il agisse contre les agents du terrorisme qui oeuvrent contre nous sur son sol. Nous constatons une coopération entre l’Iran, le Hamas et le Hezbollah sur le sol libanais afin de promouvoir des attentats terroristes contre Israël et contre les Israéliens ».