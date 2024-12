Tsahal a publié des vidéos de l’attaque réalisée cette nuit (mercredi à jeudi) au Yémen contre des infrastructures servant aux terroristes Houthis après que ces derniers ont lancé à plusieurs reprises des missiles et des drones contre Israël.

Des avions de combat de l’Armée de l’Air, sous la direction de la Division du renseignement et de la Marine, ont parcouru près de 2 000 kilomètres cette nuit et attaqué, à l’aide de plus de 60 bombes, des cibles militaires du régime terroriste Houthis dans la bande côtière occidentale et en profondeur au Yémen. Une opération qui a nécessité un ravitaillement en carburant en plein vol (voir vidéo plus bas).

Le porte-parole de Tsahal a précisé que ces attaques ont porté un coup dur au mouvement terroriste en le privant d’installations nécessaires pour ses besoins militaires et terroristes, y compris en nuisant au transfert d’armes iraniennes dans la région.

Le Premier ministre Netanyahou a publié aujourd’hui une vidéo dans laquelle il évoque cette attaque contre les Houthis, qu’il a qualifiés de dernier bras armé de l’Iran: »L’armée de l’air a attaqué des cibles stratégiques des Houthis. Ils apprennent et apprendront de la manière forte que ceux qui portent atteinte à Israël paient un prix très cher ».