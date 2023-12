”Il n’y a plus d’endroit où les terroristes sont intouchables”, a déclaré le porte-parole de Tsahal ce soir (jeudi), en évoquant ce qui pourrait être un tournant dans la guerre.

L’armée israélienne a dévoilé des images d’élimination de terroristes à l’intérieur même des tunnels souterrains de la Bande de Gaza.

Pour voir la vidéo, cliquer ici.

Tsahal n’a pas détaillé les modalités qui lui ont permis d’atteindre les terroristes sous terre. C’est l’unité Yahalom qui s’est chargée de cette mission ”à l’aide de différents moyens” décrit le communiqué de Tsahal. ”Nous les avons repérés grâce aux caméras. Nous utilisons de nouvelles méthodes de combat qui nous permettent de tuer les terroristes. Nous entrons, nous posons des explosifs et nous attendons le bon moment pour tuer les terroristes sous la terre. Ils ne seront plus en sécurité sous la terre. Les tunnels ne sont plus des boucliers pour les terroristes”.

Concernant le risque que de telles opérations touchent des otages, le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari a précisé: ”Nous nous basons sur des renseignements précis et nous faisons tout pour que les otages ne soient pas touchés. Nous faisons tout pour les ramener à la maison”.