La marine de Tsahal a installé jeudi au nord de la bande de Gaza un nouveau canon développé par les industries militaires Rafael Ltd. Les premiers essais débuteront la semaine prochaine.

Les tentatives d’infiltration de terroristes par la mer depuis la bande de Gaza étant de plus en plus fréquentes, il fallait trouver une parade. Le canon s’appelle « Typhoon » et il est équipé à la fois d’un radar sophistiqué ainsi que d’un système de détection électro-optique qui lui permettra de repérer des mouvements suspects sous l’eau ou sur terre, même dans la nuit noire. En cas de détection de terroristes, le « Typhoon » pourra tirer en leur direction, avec une grande précision.

Au fur et à mesure que s’achève la « muraille souterraine » qu’Israël construit depuis quelques années le long de la bordure avec la bande de Gaza, les organisations terroristes tentent de mettre au point de nouvelles méthodes pour infiltrer des terroristes dans le territoire israélien pour y commettre des attentats ou kidnapper des soldats ou des civils. Les commandos marins du Hamas sont considérés comme l’une des « unités d’élite » de l’organisation terroriste, et ce canon sera désormais là pour les « accueillir ». Lors des opérations de riposte après des tirs de roquettes, Tsahal a déjà visé à plusieurs reprises des installations appartenant au unités marines du Hamas.

Mis à part ce nouveau canon, Tsahal a déjà installé un quai sur la plage de Zikim, destiné à être un obstacle aux infiltrations, ainsi que des détecteurs sensibles sous-marins, ceci sans parler des fameuses soldates-sentinelles qui depuis leur poste d’observation ont déjà déjoué des tentatives d’infiltrations d’hommes-grenouilles.

