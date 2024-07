Tsahal poursuit ses opérations sur le terrain. Dans le nord, depuis lundi soir, l’armée israélienne a attaqué des dizaines de cibles du Hezbollah dans sept zones différentes du sud Liban. Les attaques ont été effectuées par des avions de chasse et des forces de l’artillerie.

Lors de frappes aériennes et d’actions au sol, un terroriste du Hezbollah a été éliminé dans la région de Beit Lif, et un entrepôt d’armes, une infrastructure terroriste, des bâtiments militaires et un lanceur utilisé par le Hezbollah dans le sud du Liban ont été détruits.

Dans le sud, une division de parachutistes de Tsahal a achevé son intervention dans la région de Khan Younis, après une semaine de combats au cours desquels plus de 150 terroristes ont été éliminés. Les soldats ont détruit des tunnels, des dépôts d’armes et des infrastructures terroristes et ont localisé des armes.

Cette division avait participé à l’évacuation des corps de plusieurs otages qui avaient été enlevés et assassinés par le Hamas lors de l’attaque barbare de Simhat Tora (7 octobre).

Par ailleurs, des appareils de l’armée de l’air, en coopération avec la division de Gaza, ont attaqué le terroriste Ibrahim Hijazi, responsable du bataillon Nuseirat de l’organisation terroriste du Hamas. Le terroriste avait pris part à la planification et à l’exécution de nombreuses actions terroristes contre les forces de Tsahal.