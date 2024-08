Tsahal poursuit ses opérations antiterroristes dans la bande de Gaza. L’armée de l’air a éliminé un terroriste du quartier général de production du Hamas dans la bande de Gaza chargé du développement d’équipements et d’infrastructures militaires utilisés pour fabriquer des armes pour l’organisation terroriste.

En outre, au cours de ces dernières 24 heures, les forces de sécurité israéliennes ont éliminé des dizaines de terroristes dans des combats et dans des frappes aériennes dans la région de Tel al-Sultan à Rafah. Elles ont également éliminé plusieurs terroristes et localisé des armes dans la ville de Gaza, près de la route de Netzarim, et ont détruit l’infrastructure terroriste sur place.

Des combattants d’une unité d’élite de Tsahal ont par ailleurs localisé et détruit un tunnel souterrain du Jihad islamique d’une longueur d’environ 500 mètres. Ils ont aussi découvert et démoli un lance-roquettes prêt à être utilisé.