L’opération de Tsahal dans le ‘camp de réfugiés’ de Jénine dure depuis plus de 30 heures : des centaines de suspects ont été arrêtés, des ateliers de fabrication artisanale d’engins explosifs et des puits souterrains ont été détruits. Quatre combattants ont été légèrement blessés par des éclats d’obus à la suite d’explosions contrôlées et de tirs de Tsahal.

Dans le cadre d’une action menée dans toute la Judée-Samarie, 17 Palestiniens recherchés ont été arrêtés, dont sept terroristes affiliés au Hamas. Les forces de sécurité israéliennes ont également opéré à Hébron, arrêtant quatre suspects et trouvant des armes en pièces détachées. A Qalqiliya, un terroriste a lancé un engin piégé sur les soldats qui ont riposté par des coups de feu. Tsahal est également intervenu dans le village de Turmus ‘Ayya et a confisqué sur place plus de 40 véhicules illégaux.