De plus en plus d’informations arrivent sur la récente opération de Tsahal en plein Beyrouth dans le quartier Dahariya, fief du Hezbollah. Dans une rare décision, le porte-parole de Tsahal a dévoilé jeudi une partie des informations recueillies sur les activités de l’Iran et du Hezbollah au Liban, notamment les préparatifs en vue d’une production de missiles de haute précision qui constitueraient une menace stratégique majeure pour Israël. Suite aux séries d’attaques attribuées à Tsahal contre des objectifs iraniens en Syrie, notamment pour empêcher l’acheminement d’armement stratégique vers le Liban, Téhéran veut tenter de parer à ce problème en fabriquant ces missiles sur le territoire libanais même, profitant de la bienveillance tacite des autorités.

On se souvient de l’intervention remarquée de Binyamin Netanyahou devant l’Assemblée générale de l’ONU où il avait présenté des clichés prouvant les intentions de l’Iran et du Hezbollah au Liban. Après un rapide nettoyage des lieux, les autorités libanaises avaient convoqué une conférence de presse avec des ambassadeurs étrangers pour leur faire croire que les accusations israéliennes étaient pure fantaisie.

Mais jeudi, Israël a fait un pas de plus. Les informations « lâchées » par le porte-parole de Tsahal donnent non seulement une image exacte de ce que l’Iran et le Hezbollah préparent au Liban mais publie également un organigramme avec les photos des responsables iraniens et libanais de ce projet de missiles, dont le haut de la pyramide est Mohamad Hassin Zada Hejazi, un officier de la Force Quds des Gardiens de la Révolution. On trouve également plusieurs ingénieurs ainsi que le libanais Fouad Shakar, recherché par les Américains depuis 1983 pour son implication dans le terrible attentat de Beyrouth ou 250 Marines avaient trouvé la mort.

Les services israéliens de renseignements, extrêmement efficaces, ont décrit exactement quelles sont les filières – par air, mer et terre – par lesquelles l’Iran fait passer au Liban des éléments et pièces détachées servant à la fabrication de ces missiles ainsi que les sites que le Hezbollah a préparé au Liban pour établir les entrepôts abritant le matériel de fabrication.

L’opération délicate israélienne du début de semaine en plein Beyrouth avait notamment eu comme objectif de détruire un module (mixer) extrêmement important dans le processus de fabrication de missiles de haute précision.

Lors de la conférence de presse donnée jeudi par le Binyamin Netanyahou et Moshé Feiglin, le Premier ministre a commencé son intervention en évoquant cette publication par Tsahal et en lançant un nouvel avertissement à Hassan Nasrallah et au général Qassem Suleimani. Il leur a fait une nouvelle fois comprendre qu’Israël sait exactement ce qu’ils font et où ils le font.

Cette nouvelle « entorse » à la traditionnelle discrétion de Tsahal poursuit plusieurs objectifs, outre celle d’avertir Téhéran et son supplétif au Liban: alerter la communauté internationale pour qu’elle fasse pression sur le Liban le Hezbollah et l’Iran, prévenir le gouvernement libanais qu’il ne pourra plus fermer les yeux sur ce qui se passe sur son territoire, mais aussi expliquer à l’opinion israélienne pourquoi le gouvernement tente d’obtenir le calme à sa frontière sud afin de pouvoir se concentrer sur le danger qui vient du nord.

Après la découvert des tunnels du Hezbollah, l’organisation terroriste chiite libanaise vient de se rendre compte que les yeux d’Israël sont particulièrement perçants.

