Loin des batailles politiques autour de la loi de conscription, Tsahal continue à oeuvrer pour amener de plus en plus de jeunes orthodoxes à effectuer un service militaire. Le journaliste Yaïr Cherki (Hadashot 12) a parlé jeudi soir d’une nouvelle campagne diffusée sur les réseaux whatsapp orthodoxes, et qui répond au nom de « Projet Pardess ».

Il propose au jeunes orthodoxes d’entrer dans les branches technologiques du monde des renseignements et des services secrets israéliens avec à la clé une formation du haute qualité et qui répond à toutes les normes du mode de vie orthodoxe. Les étudiants auront droit à des bourses et diverses aides. Le projet est parrainé par le Joint Israël et l’organisation « Kema’h », qui aide des orthodoxes à poursuivre des études supérieures.

Ce sera sans doute une manière plus efficace d’enrôler des jeunes orthodoxes que de de cramponner aux moindres détails d’un loi au risque de provoquer la dissolution du parlement…

Vidéo:

קמפיין מעניין שרץ בוואטסאפ החרדי – גיוס חרדים לתפקידים טכנולוגיים בשירותי הביון של ישראל. ויש גם לינק להרשמה https://t.co/UO6K9jTkzc pic.twitter.com/pCOdEJie4p — יאיר שרקי (@yaircherki) May 30, 2019

Photo page Facebook de Pardess