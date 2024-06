Le porte-parole de Tsahal a annoncé que l’attaque de cette nuit (lundi à mardi) sur Al Shati dans le nord de la Bande de Gaza visait des terroristes ayant participé au massacre du 7 octobre et détenu des otages.

Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, des avions de combat de l’armée de l’air, sous la direction des services de renseignements militaires et du Shabak, ont attaqué deux bâtiments à Al Shati et Darj Tupah, dans le nord de la bande de Gaza, alors qu’ils étaient utilisés par des terroristes du Hamas. Les terroristes opéraient à partir d’un complexe scolaire que l’organisation utilisait comme bouclier et étaient impliqués dans la planification de nombreux attentats terroristes contre Israël. Certains d’entre eux étaient impliqués dans la détention d’otages et ont pris part au massacre du 7 octobre.

Par ailleurs, le porte-parole de Tsahal a souligné que l’attaque s’était déroulée sur la base de renseignements très précis et que toutes les précautions avaient été prises pour éviter les dommages collatéraux. ”L’organisation terroriste du Hamas viole systématiquement les lois internationales en utilisant de manière méthodique des bâtiments civlils et des populations civiles comme boucliers humains pour leurs actions terroristes contre Israël”.