L’armée et les médias syriens ont annoncé une attaque aérienne près de Damas et Homs. Les avions israéliens auraient tiré depuis l’espace aérien libanais. Conformément à son habitude, l’armée syrienne a affirmé que « la plupart des missiles ont été interceptés ». Pas d’informations sur les objectifs visés. Le Liban accuse Israël d’avoir « violé la souveraineté du pays » et sa ministre de la Défense Meniara Akkar a dénoncé une « mise en danger du trafic aérien civil ».

Photo Ofer Zidon / Flash 90