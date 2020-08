Après les avertissements du Premier ministre et du ministre de la Défense, Tsahal a finalement répondu avec fermeté aux nombreux lancers de ballons incendiaires des dernières journées. Le porte-parole de Tsahal a annoncé que les avions, des hélicoptères et des tanks ont visé des positions militaires du Hamas, des infrastructures souterraines ainsi que des postes d’observation. Une catastrophe a été évitée après qu’un missile tiré depuis un hélicoptère de Tsahal se soit abattu par erreur dans l’unes des localités juives de la bordure, mais sans exploser. Un peu plus tard, un incendie a démarré à l’intérieur du kibboutz Yad Mordekhaï, selon toutes probabilités dû à des ballons piégés.

Après ces opérations de représailles de Tsahal, le Hamas a fait savoir que « l’agressivité israélienne (sic) ne dissuadera pas la résistance du peuple palestinien »…

Photo Ofer Zidon / Flash 90