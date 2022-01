Le porte-parole de Tsahal a annoncé la fin de l’exercice aérien conjoint israélo-américain « Desert Falcon », qui s’est déroulé durant une semaine au-dessus du Néguev. Trois escadrilles israélienne et une escadrille de l’armée de l’air américaine AFCENT y ont participé. Les pilotes des deux armées ont volé côte-à-côte pour s’entraîner à divers scénarios de menaces aériennes ou d’attaques d’objectifs au sol. A Tsahal on souligne que cet entraînement constitue un élément important dans la coopération stratégique internationale entre les Etats-Unis et Israël et améliore la préparation des forces.

Photo porte-parole de Tsahal